Går for Terøy

Fleirtalet i styret for Kystvegen vil at vegen frå Myklebustdalen til Flora skal gå i ytre trasé. Dei ni medlemmane var samde om alt, med unntak av akkurat denne vegstrekninga.Tre styremedlemmar ynskte Grovalternativet, medan fleirtalet på seks stemde for å legge vegen i ytre om Terøy.