Går for riving

Formannskapet i Leikanger går inn for å rive dei to gamle tinghusblokkene, skriv Sogn Avis. Dei to kontorblokkene fekk litt lånt tid då Statens vegvesen tok dei mellombels i bruk mellom 2012 og 2015, i høve ferdiggjeringa av etaten sitt nye påbygg i Askedalen. Det er venta at Riksantikvaren ynskjer ha eit ord med i laget. Saka skal handsamast i kommunestyret 27. september.