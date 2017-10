TRE PÅ RAD: På sju møter har Ole Jørgen Halvorsen framleis til gode å gå tapande av bana mot gamleklubben. Det er blitt fem sigrar og to uavgjort. – Det blir nok to revansjelystne lag. Vi som surra vekk to poeng på tampen mot Stabæk sist, og Sogndal som tapte 3–1 på Sarpsborg stadion, seier han.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix