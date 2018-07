Gå mot ny rekordsesong

Det går mot ein ny rekordsesong for Loen Skylift, skriv Fjordingen. Skyliften runda sist helg 60 000 vitjingar. Driftsleiar Arne Reme seier dei har hatt større trafikk i juli enn i same tidsrom i fjor. No håpar han at dei kjem til å gå forbi fjorårstalet på besøkjande med god margin.