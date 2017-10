Fylkesvegen opna ved Hundsåna

Fylkesveg 609 mellom Førde og Askvoll er opna igjen ved Hundsåna. Det betyr at dei rundt 250 isolerte personane i området mellom Solheimsdalen og Heilevang no har vegsamband med omverda igjen. Store nedbørsmengder gjorde at vegen vart stengd fredag kveld på grunn av rasfare.