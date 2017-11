Fylkesvegar stengde av jordras

I Gulen er fylkesveg 57 på strekninga Sløvåg-Rutledal stengd ved Dalsøyra på grunn av eit jordras. Ifølgje politiet er det snakk om at vel 50 meter av vegen har rast ut.

– Halve vegbana er øydelagt. Ingen er tekne av raset, sperra på staden, skriv politiet på Twitter like over klokka 07.

Raset skal ha gått i nærleiken av lokala til BKK. Brannvesenet er på staden, medan politiet er på veg.

– Det er fundamentet på vegen som har glidd ut. Entreprenøren er kalla ut, får NRK opplyst ved Vegtrafikksentralen i Bergen klokka 7.15.

Veit ikkje kor tid rasa blir rydda

På fylkesveg 610 mellom Sande og Viksdalen i Gaular kommune er vegen stengt på grunn av eit jordras. Ifølgje Vegtrafikksentralen skal raset ha gått i området ved Matbjøra.

Vegtrafikksentralen har ikkje nærare opplysningar om kor stort raset er eller om det har gjort skade på vegen.

Vegtrafikksentralen kan tidleg torsdag morgon ikkje seie noko om kor tid det blir aktuelt å rydde vekk rasa som har gått. Truleg vil det tidlegast bli gjort noko når det lysnar.

Fylkesveg 609 mellom Askvoll og Førde er stengd ved Heilevang på grunn av fare for ras. Dette er eit rasutsett område der Vegvesenet ofte må stenge vegen ved store nedbørsmengder fordi det er fare for ras.

I tillegg er fylkesveg 55 over Sognefjellet stengd på grunn av uvêr, medan Vegvesenet melder at det på riksveg 13 over Vikafjellet er krevjande forhold i morgontimane. På fjellovergangen mellom Vinje i Voss og Vik i Sogn er det meldt om redusert sikt enkelt stadar, liten kuling og snøbyer. Her kan det bli kolonnekøyring på kort varsel.

Sterk storm ved Stad

Statsmeteorolog Martin Granerød ved Vêrvarslinga på Vestlandet fortel tidleg torsdag morgon at det i løpet av natta har vore mål sterk storm ved Stad. På det meste var vindstyrken 40 sekundmeter i kasta. Grensa på orkan er 32 sekundmeter.

Ved Ytterøyane fyr vest for Florø vart det samstundes meldt full storm. På Kvamsfjellet i Jølster vart det i natt målt vindkast på 39 sekundmeter, det vil altså seie orkan i kasta. I halv sekstida torsdag morgon blåste det full storm på kysten av Sogn og Fjordane.

Tidleg torsdag morgon har Vegtrafikksentralen fått fleire meldingar om tre som har lagt seg inn i vegbana på grunn av den sterke vinden. Både på fylkesveg 616 ved Isane i Bremanger, på fylkesveg 611 ved Stavang i Naustdal og på E39 i Halbrendslia i Førde har tre delvis sperra vegen. Men dette er det no ordna opp i, får NRK opplyst i 7.15-tida.