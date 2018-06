Fylkesveg vert stengd i to veker

Det vil ta kring to veker å rydde fylkesveg 92 på Høyanger sørside der det gjekk eit stort steinras søndag morgon. Svenn Egil Finden i Statens vegvesen seier at sjølve vegbana har kome rimeleg godt frå raset, men at det er store mengder stein som må flyttast og sikrast.