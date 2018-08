Fylkesveg stengd i Gloppen

Det pågår no bilberging mellom Gjengedal og Aa bru i Hyen. Vegtrafikksentralen opplyser at ein bil køyrde av vegen tidlegare i dag, og at det er denne som skal bergast. Fylkesveg 691 er difor mellombels stengd ved Lakshammartunnelen.