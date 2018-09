Fylkesveg 665 stengt

Ein utanlandsk lastebil har køyrt seg fast i ein sving på fylkesveg 665 mellom Heggja bru og Grøndalsvatnet. Vegen er no stengt på grunn av bilberging, opplyser vegtrafikksentralen. Grunnen til at lastebilen køyrte seg fast var truleg at den var for lang.