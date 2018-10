Fylkesveg 615 blir stengd

Fylkesveg 615 blir heilt stengd natt til torsdag denne veka, dette i samband med arbeid på Fitje bru på Sandane. Vegen blir stengd frå kl. 21.00 onsdag kveld fram til kl. 05.00 torsdag morgon. Statens vegvesen informerer om at det blir opna for passering mellom kl. 23.00 og 23.30 onsdag kveld. Omkøyring blir på E39 via Førde.