Fylkesveg 60 opna igjen

Naudetatane har rykka ut etter at to bilar har kollidert ved krysset mellom fylkesveg 60 og fylkesveg 693 Myklebustvegen på Byrkjelo. Den eine bilen har tatt fyr. Dei som var i bilane skal ha kome seg ut trygt og uskadde. Vegen er no open, men trafikken blir dirigert.