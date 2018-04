Fylkesveg 4 delvis open

– Vegen er open, men det har rasa ned stein som sperrar eine feltet. Det seier dagleg leiar i Skipavika Næringspark, Stein Inge Larsen. Han seier at det ofte går steinsprang øst for brua over Brandangersundet og at næringslivet i fleire år har etterlyst tiltak for å spyle fjellsida rein for lause steinmassar.