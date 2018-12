Fylkestinget vil ha Nynorskhus

Eit samrøystes fylkesting ønskjer seg eit Nynorskens hus i Førde. Avisa Firda, NRK Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Teater vurderer å flytte under same tak. Fylkeskommunen er deleigar av teateret, og gjev dei no lov til å gå inn i ein intensjonsavtale om å bli med på prosjektet.