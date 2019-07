Fylkesmannen snur – ordføraren jublar over at bygda kan få nye tilflyttarar

Les heile grunngjevinga til Fylkesmannen nedst i saka.

– Eg syns det er fantastisk. At vi blir høyrt av Fylkesmannen er flott, sidan alle politikarane i kommunen var samla om at vi ville få til dette. At nokon no vil flytte frå Austlandet til Ervik er heilt fantastisk, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF).

Det var i juni at NRK fortalde historia om Jonas Larsson og familien i Ervik på Stadlandet. Dei søkte om å få dele ut eit hus på garden sin som dei ikkje brukte og kommunen godkjende planane, men Fylkesmannen sa nei. Trass i at eit ungt par frå Oslo ville kjøpe huset.

VIL FRÅDELE: Jonas Larsson (t.v.) og ordførar Stein Robert Osdal (KrF) framfor huset som no kan bli lagt ut for sal, etter at Fylkesmannen trekte si klage. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Frykta møkalukt

Tysdag morgon delte Selje-ordførar Osdal nyheita om at Fylkesmannen hadde snudd på si eiga Facebook-side.

– Vi har hatt ein god dialog med Fylkesmannen sidan vi gjorde vedtaket i kommunen. Fylkesmannen har no høyrt på våre argument og har no omgjort si klage. No får grunneigar lov til å frådele huset og det kan seljast til nokon som vil flytte til bygda, seier Osdal til NRK.

Alle politikarane i kommunen ville at huset skulle bli lagt ut for sal, men Fylkesmannen klaga. I klagen skreiv dei mellom anna at «Lukt frå spreiing av husdyrgjødsel eller støy frå landbruksmaskiner er døme på aktivitetar som kan føre til arealbrukskonfliktar».

Gler seg til nye naboar

Jonas Larsson er glad for at han no får dele ut huset på garden sin.

NYE NABOAR: Jonas Larsson er glad for at fylkesmannen har snudd. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Det blir kjempekjekt å få nye naboar og tilflyttarar til bygda. Det betyr veldig mykje for slike små bygder.

– Kvifor trur du fylkesmannen har valt å snu?

– Det har vore eit sterkt politisk engasjement i saka, og så trur eg vel at Fylkesmannen kanskje har sett seg litt meir inn i den.

Derfor trekk Fylkesmannen klagen Ekspandér faktaboks Vi viser til kommunen si oversending datert 19.06.2019 av formannskapet sitt vedtak i sak 092/19 om å ikkje ta klagen frå Fylkesmannen til følgje. Kommunen held altså fast på vedtaket om å gje dispensasjon for frådeling av bustadhus frå gbnr. 45/2 i Ervik. Vi viser også til kontakt med ordføraren i Selje. Med bakgrunn i den nye saksutgreiinga frå kommunen, og opplysningar som har kome fram i telefonsamtale med ordføraren, har vi på nytt sett på grunngjevinga vår for å klage. Fylkesmannen vil med dette trekkje klagen vår datert 28.05.2019. Dette inneber at kommunen sitt vedtak om frådeling blir endeleg. Saka blir såleis ikkje sendt vidare til departementet for oppnemning av setjefylkesmann. Vi legg vekt på at kommunen i den siste saksutgreiinga har tydeleggjort at tomta skal brukast til bustad, at det er i dette beltet det meste av bygningsmassen i Ervik ligg, og at tomta ligg inntil den kommunale vegen. Det trengst ikkje tilkomst over landbrukseigedomen. Dispensasjonen gjeld heller ikkje omdisponering av dyrka mark. Sjølv om Fylkesmannen i denne konkrete saka vel å trekkje klagen, vil vi på generelt grunnlag understreke at det er viktig at kommunen i frådelingssaker er bevisste på å unngå driftsulemper for landbruket.