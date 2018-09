Fylkesmannen kjem med kritikk

Bremanger kommune får kritikk for mangelfulle tenester. Det er fylkesmannen i Sogn og Fjordane som meiner at kommunen i ein periode på åtte månadar ikkje har gitt forsvarleg helse- og omsorgshjelp til ein krevjande brukar, skriv Fjordenes Tidende. Kommunalsjef for helse i Bremanger kommune, Randi Ytrehus, seier til avisa at ho ikkje kan kommentere enkeltsaker.