Fylka kan bli tvungne saman

Stortinget ønsker at dagens 19 fylke blir redusert til om lag 10 regionar.

Men då fristen for fylka til å avklare samanslåingar gjekk ut 14. desember, var berre Aust-Agder og Vest-Agder, og Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag klare til å gå inn i nye regionar – kalla Agder og Trøndelag.

Av dei resterande 15 fylka, seier ni nei til å slå seg saman med naboane. Dei seks som er positive til samanslåing, er ikkje nødvendigvis positive til å slå seg saman med dei fylka som naboane vil.

På Vestlandet har Sogn og Fjordane og Hordaland vedteke å gå saman i Vestlandsregionen, mens Rogaland har sagt nei til til intensjonsavtalen. Møre og Romsdal vil stå åleine.

Både Telemark og Vestfold vil slå seg saman med Buskerud. Men Buskerud heller vil slå seg saman med Akershus og Østfold. Akershus og Østfold derimot, seier nei til Buskerud.

I nord seier Troms ja til Nordland og Finnmark. Men Finnmark og Nordland vil heller stå som eigne regionar.

I Hedmark og Oppland seier begge fylka nei til kvarandre.

Oslo ønsker å stå som eigen region

Dermed blir det opp til Stortinget å føre reforma vidare, og om det skal brukast tvang for å nå målet om cirka 10 regionar.

Ser ikkje bort frå

Leiar for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), ser ikkje bort frå at fylke kan bli tvinga saman.

– Regjeringspartia held seg til avtalen med KrF og Venstre der desse to partia har fått gjennomslag for at vi skal gjennomføre ein regionreform som skal lande på om lag 10 regionar. Det er ingen ting som tyder på at det ikkje står ved lagt at vi skal lande på 10 regionar, seier Njåstad til NRK.

Han meiner det blir spennande framover å sjå kva Stortinget bestemmer seg for.

Stortingskollega Geir Pollestad (Sp) meiner derimot at tilbakemeldingane frå fylka viser at reforma er mislukka.

TRUR IKKJE: Geir Pollestad (Sp). Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det har vore utydelege signal og uklart kva oppgåver dei nye regionane skal få. Resultatet er difor blitt som det er blitt. Eg forstår det som om at fylka protestar, seier Pollestad.

– Trur du reforma ender opp med berre to regionar?

– Eg skal sjå den stortingspolitikaren som vil etablere for eksempel ein vestlandsregion med tvang rett føre eit val. Eg trur hovudstrukturen blir som den har vore, og at det blir få samanslåingar, seier Pollestad.