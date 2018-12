Fv. 55 ved Marifjøra er open

Fylkesveg 55 ved Marifjøra i Luster er no open for trafikk etter at ein bil og ein buss kolliderte tidlegare i dag. Ingen skal ha kome i skade i ulukka. Dirigering av trafikken og opprydding av vegen er no avslutta, melder vegtrafikksentralen.