Fullasta turistbuss køyrde seg fast med blanke dekk

Det var seint laurdag kveld politiet fekk melding om at turistbussen ikkje kom seg av flekken på fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol.

Politiet rykte ut med to patruljar og kunne raskt konstatere fleire av dekka på bussen mangla mønster. Den polske sjåføren kunne heller ikkje finne kjettingane som skulle ha vore med i bussen.

– Dette er risikosport. Sjåføren utset seg sjølv og andre for stor fare når han køyrer ein buss som ikkje er sikker nok, seier Magne Hansen i politiet til NRK.

Kritisk til bransjen sine val

I bussen var det 28 thailandske turistar på veg austover. Dei måtte vente i bussen til politiet fekk kalla ut to drosjer frå Aurland Taxi.

– Det var fleire dekk som var heilt nedslitne og sjåføren visste ikkje ein gang om han hadde med kjettingar med seg, seier drosjesjåfør Benjamin Rock.

Han er kritisk til at turoperatørane vel å bruke bussar som ikkje held teknisk god nok stand.

– Eg meiner at når vi opererer i ein slik marknad og har med folk å gjere, så er det viktig at vi opptrer seriøst og har ting på stell. Vi må ha ting i orden, slår Rock fast.

Rosar samarbeidet

– Korleis opplevde dei thailandske turistane dette?

– Dei verka ikkje heilt budde på at dei skulle møte snø. Då dei sat på med oss over til Geilo, var det ganske ruskete vêr med vind og snø. Dei har jo ikkje vore borti slikt før.

Magne Knudsen i politiet meiner at det er viktig at kontrollen av dei tunge køyretøya held fram med uforminska styrke for å unngå slike situasjonar.

– Vi har eit utmerka samarbeid med Statens vegvesen og eg vil gje ein stor honnør til den jobben dei gjer, til dømes på kontrollstasjonen på Håbakken i Lærdal, seier Knudsen.