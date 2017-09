Fryktar vegarbeid skal hefte dei

Mange skal til vallokala i dag, og Vegtrafikksentralen i Lærdal har allereie blitt kontakta av folk som er uroa for at vegarbeid skal hefte dei. På E39 ved Reed i Gloppen er det asfaltfresing mellom klokka 08 og 19 i dag. Vegvesenet har meldt ut at det er halvtimes stengingar her, men presiserer no at dette gjeld for tunge køyretøy. For personbilar skal det berre vere stengingar på mellom 10 og 15 minutt.