Fryktar sjødeponiet

Det lokale næringslivet i Førdefjorden fryktar at sjødeponiet vil øydelegge næringsgrunnlaget deira. Det skriv Firdaposten. No dannar elveeigarar og oppdrettarar felles front mot sjødeponiet som kjem med Nordic Mining sine gruveplanar på Engebø. Dei meiner samfunnsverdien av fritidsfisket i fjorden er kraftig undervurdert og at elvefisket er ei viktig attåtnæring for landbruket.