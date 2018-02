Fryktar plast i Førdefjorden

Naturvernforbundet vil ha ei ny vurdering av løyvet til å deponere gruveavfall i Førdefjorden, skriv Bergens Tidende. No fryktar forbundet at også plasten som følgjer med når sprengingsmasser vert deponert skal ureine fjorden. Dei peikar på at denne problemstillinga ikkje vart vurdert då det vart gitt løyve til sjødeponi i Førdefjorden.