Fryktar ikkje kraftmangel framover

Sunnfjord Energi har no stengt ned halvparten av produksjonsanlegga sine, men kraftsituasjonen er ikkje kritisk. Det seier fungerande dagleg leiar, Marit Moene. Ho seier dei importerer kraft frå Europa om natta, og at produksjonsanlegga i Jølstravassdraget går tilnærma som normalt. Moene ser ikkje mørkt på situasjonen utover hausten og vinteren. – På hausten får vi høve til å tappe ned meir frå magasina våre, og då har vi meir vatn å gå på. I tillegg bur vi på Vestlandet, så vi ventar at det kjem noko nedbør etter kvart.