Fryktar for trafikkstasjonane

Fylkesleiar i Senterpartiet, Sigurd Reksnes, fryktar at talet på trafikkstasjonar i Sogn og Fjordane kan verte redusert. Han syner til at regjeringa i forslaget til statsbudsjett har sagt at vegvesenet skal omorganiserast og at det skal sparast pengar, blant anna på å redusere talet på trafikkstasjonar. – Eg fryktar no at arbeidsplassar vert flytta ut av fylket nok ein gong, seier Reksnes.