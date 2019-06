Fryktar for framtida til Enivest

Tillitsvalde for 32 Enivest-tilsette fryktar ei samanslåing av Sunnfjord Energi med BKK vil bety slutten for Enivest, skriv Firda. Dei er uroa for at Enivest ikkje vil halde fram som eit sjølvstendig internettselskap. Styreleiar i Sunnfjord Energi, Arvid Andenæs, seier dei har eit ønske om å vidareføre Enivest med hovudsete i Førde.