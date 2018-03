Fryktar folk kan vere tatt i snøskred

– Skredet har gått i løpet av ettermiddag og meldar har sette dette på avstand. Vi har ikkje opplysningar om at folk skal vere tatt av skredet, men det går skispor inn i rasområdet, seier Lars Geitle som er operasjonsleiar i Vest Politidistrikt.

Politiet fekk melding om skredet like klokka 16.34. Skredet har gått i eit populært område for toppturar. Redningshelikopter er no i området for å få eit overblikk, opplyser politiet.

– Vi sender og inn folk frå skredgruppa og redningshundar inn i området for å starte søk, seier Geitle.

Politiet veit førbels ikkje sikkert når skredet har gått, ut over at det truleg har gått i løpet av ettermiddagen.