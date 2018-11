Fryktar flytting av Nav

Stortingspolitikar Ingrid Heggø (Ap) er uroa for at kompetanse kan gå tapt når fylkesleiinga i Nav Vestland blir lagt til Bergen. Ho er skeptisk til at Nav krev fysisk flytting av tilsette. Nav i Sogn og Fjordane og Hordaland vert slegne saman til Nav Vestland neste år.