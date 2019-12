Ein person på land såg ein båt som brått forsvann ved Nedre Helle mellom Naustdal og Vevring på Førdefjorden.

– Klokka 9.30 kom det melding om ei 14 til 15 fots båt som skulle vere i trøbbel på Førdefjorden, skriv Vest politidistrikt på Twitter.

Det har blitt leita i fleire timar, og det er framleis ikkje gjort noko funn som kan tyde på at ein båt har forlist.

Ein båt og eit helikopter har no avslutta søket. Politiet held fram med undersøkingar på staden. Firda skriv at politiet skal køyre lang fjorden for å høyre om nokon kan ha vore i båt, men snutt.

Hovudredningssentralen på Sola opplyser at redningshelikopteret har avslutta søket på grunn av uvêret som er venta på Vestlandet.

Politiet ber alle med opplysningar i saka om ta kontakt med dei.

Det er dårleg vêr i området. Fleire skal ha sett båten, men ikkje at den gjekk ned.

HELIKOPTER: Helikopter hjelper til i søket etter ein båt som politiet fryktar kan ha gått ned. Foto: Solveig Svarstad / nrk