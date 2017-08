FrP vil ha landsdekkande dyrepoliti

Mattilsynet får inn stadig fleire bekymringsmeldingar knytt til dyr si velferd. På Sør- og Vestlandet har talet bekymringsmeldingar nesten dobla seg dei siste åra. Eit prøveordning med dyrepoliti i fleire fylke har ført til at fleire saker endar i retten og med dom. FrP meiner tilbakemeldingane, dommane og den auka mengda bekymringsmeldingar viser at dyrepolitiet er kome for å bli.