Frp-politikar meiner partiet hans ikkje kan vera med på alkoholforbod på festivalar

Denne helga skreiv Aftenposten om totalforbodet mot å ta med eigen alkohol på festivalar, som Politidirektoratet har sendt ut til politidistrikta.

Dette har blitt møtt med stor skepsis og sterke reaksjonar frå fleire, og no fryktar folk og arrangørar at dette betyr slutten for mange festivalar.

Fylkesleiar i Framstegspartiet, Lars Svein Drabløs, seier at dei ynskjer at festivalane må få halda fram med å driva festivalcampane sine sånn som i dag.

– Fyrsteinntrykket mitt då eg les denne saka var at dette er me som parti ikkje heilt einige i, seier han.

Ikkje problem å ta med

Han meiner dei ikkje har sett nokon store problem med at festivalane har ein camp der folk kan ta med seg sin eigen alkohol.

– Det betyr ein del for festivalane å ha desse campane der ein kan nyte medbringa, så eg håpar at festivalane kan få drive på slik som tidlegare og at det ikkje blir lagt strengare restriksjonar på campane.

BREIM: Det kan bli slutt på eigen alkohol på festivalcampane i landet. Her frå Countryfestivalen på Breim. Foto: Runar Sandnes

Dei nye reglane skal gjelde både russearrangement og festivalar som blir arrangerte i landet.

– Forslaget kom fordi ein skal skjerpe inn alkohollova, då spesielt rundt russen. Så eg forstår at det blir ei innstramming rundt russefeiringa for der har me sett ein del uheldige konsekvensar, men me har ikkje sett det same når det gjeld festivalar og festivalcampar, så her må me prøve å få ei avklaring.

Overraska over Frp

Mange er overraska over at innstramminga på alkoholforbodet kjem under ein Frp-minister.

FORUNDRA: Dagleg leiar for Norsk Countrytreff på Breim, Arve Kleppe er ikkje nøgd med nyhenda om alkoholforbod. Foto: Åsta Urdal / NRK

– Eg er veldig forundra. Det vil ikkje vere mogeleg å gjennomføre ei slik ordning for oss. Det forbausar meg skikkeleg at eit slikt pålegg kjem med ein justisminister frå Framstegspartiet, sa dagleg leiar for Norsk Countrytreff på Breim, Arve Kleppe, måndag.

– Me som parti er i alle fall imot at me skal laga sånne restriksjonar som gjer til at det blir vanskelegare å drive desse festivalane. Det kan me ikkje vere med på, seier Drabløs.

Han jobbar no med å få klårleik i dette, og vil ta det opp med justisdepartementet.

– Me får sjå kva som blir regjeringa sitt standpunkt i saka, og så håpar eg at me har fått ei avklaring på det i løpet av morgondagen, seier han.