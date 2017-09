Frontkollisjon ved Bruland

To bilar har frontkollidert på E39 ved Bruland i Førde. – Det var fire personar i dei to bilane, seier Odd Arve Solvåg, som er operasjonsleiar ved Vest Politidistrikt i Florø. Tre personar er sende til legevakt for sjekk. Det er manuell dirigering forbi ulukkesstaden. Ingen av bilane er køyrbare og bilberging er på veg.