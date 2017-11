Frontkollisjon mellom to bilar i Sogndal

Ifølgje politiet var det to personar i kvar av bilane som kolliderte på fv. 55 nokre kilometer aust for Sogndal.

– Patruljen på staden melder at det er veldig glatt føre, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

Ulukka blei meld av ein av dei involverte klokka 13.14.

Kom over i køyrefeltet

– Ein bil har kome køyrande over i motgåande køyrefelt og truffe bilen som kom i mot, og deretter hamna i grøfta, seier Christian Algrøy, politibetent ved Sogndal Lensmannskontor.

Dei fleste av dei som var involverte i ulukka er uskadde, men ei kvinne er sendt til legevakta i Sogndal med smerter i kneet.

Det er for tidleg å seie noko om årsaka til at bilen har kome over i feil køyrefelt.

– Me driv no med avhøyr av dei involverte partane så etter kvart vil etterforskinga syna kva som har skjedd.

Opprettar sak

Politiet skriv på Twitter at bilane er fjerna frå staden og vegen er open for fri ferdsel. Vegentrepenør har salta vegen i området.

Poltiet opplyser også at dei opprettar sak, men at det ikkje er mistanke om ruskøyring.