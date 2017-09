Fritidsbåt på grunn

Ein fritidsbåt gjekk i natt på grunn ved Rutletangane i Sognesjøen. Det er to personar om bord. Hovudredningssentralen på Sola seier at dei to har kome uskadd frå hendinga. Båten gjekk på grunn ved flo sjø og havaristen ventar på flo sjø att for å komme seg av grunn.