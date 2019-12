Frisørlinja blir flytta

Frisørlinja i Høyanger blir lagt ned og flytta til Eid frå neste skuleår, skriv avisa Ytre Sogn. – Dette er trist både for skulen, lokalsamfunnet og for oss som jobbar der, seier lærar Ingunn Eikås til avisa etter at dei i dag fekk beskjeden.