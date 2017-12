Frifunnen for høg fart

Ein mann i slutten av 40-åra er i Sogn og Fjordane Tingrett frifunnen for å ha køyrt for fort i ei 70-sone i Gudvangen i mai i fjor. Bilen til mannen vart registrert av ein fotoboks på E16, men retten meiner at biletet frå fotoboksen ikkje har vore godt nok til å identifisere bileigaren som den som var førar av bilen under fartsoverskridinga.