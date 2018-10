Frifunnen for erstatning

Ein sunnfjording i 20-åra slepp likevel å betale erstatning etter skuldingar om kidnapping. Mannen vart i Sogn og Fjordane tingrett frifunnen for å ha trua ein mann til å legge seg i bagasjerommet på ein bil under innkrevjing av narkogjeld. Sunnfjordingen vart likevel dømd til å betale mannen 50.000 kroner i erstatning. Ei erstatning Gulating lagmannsrett meiner det ikkje er grunnlag for.