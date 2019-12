Frifunnen etter ulukke

Ein mann i tjueåra er frifunnen etter at fleire syklistar blei skadde i ei ulukke i Luster i sommar. Politiet meinte at mannen var uforsiktig i ei forbikøyring, men retten meiner at tvilen skal kome tiltalte til gode. Ein syklist fekk brot i ryggen.