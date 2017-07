Fri flyt på riksveg 15 i Stryn

På riksveg 15 ved Kleiveneset i Stryn, er vegen no opna for fri ferdsel. Vegen var stengt i fleire timar, etter at ein syklist omkom i kollisjon med ein bossbil i føremiddag. Politiet seier at trafikken no går som normalt, etter mange timar med lange køar.