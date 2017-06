Fri ferdsle på Fv 55 i Luster

Statens vegvesen melder at sikringsarbeidet på fylkesveg 55 i Råumsberget i Luster no er avslutta. Det har vore varsla timestengingar på staden fram til og med laurdag, men arbeidet har gått raskare enn venta, og det er difor no fri ferdsel der.