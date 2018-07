Fri ferdsel i Naustdaltunnelen

Naustdaltunnelen på Rv. 5 er no open etter å ha vore stengd i om lag ein halv time. Ifølgje Vegtrafikksentralen vart tunnelen stengd etter at røyk førte til dårleg sikt. Brannvesenet har no vore på staden, og opna tunnelen att.