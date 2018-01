Fråskriv seg ansvar for trailerkaos

Fiskemillionær Ola Braanaas i Gulen vil ikkje ta ansvar for at sjåførane som hentar fisk hos bedriftene hans, har kompetanse til å køyre på norske vintervegar, skriv Firda. Fleire har uttrykt frustrasjon over at utanlandske sjåførar med dårleg kunnskap fører til problem på vegane.