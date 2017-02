Framleis varetektsfengsla

To av dei tre mennene som er sikta for brannen på Selje hotell er fengsla i to ny veker med brev og besøksforbod. Det tradisjonsrike hotellet blei totalskadd i november i fjor, og tre brør er sikta for å ha brent ned sitt eige hotell og for forsøk på forsikringsbedrageri.