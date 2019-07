Framleis utan mobil- og nettdekning

Mobilkundar i Gloppen og Jølster er framleis utan mobildekning som følge av at fem basestasjonar er nede etter uvêret i går, opplyser informasjonssjef i Telenor Roald Orheim. Stasjonane ligg mellom Skei og Moskog, og i Hyen. Kring 500 breibandabonnentar er også utan internett i same områda. Orheim opplyser at dei er klare til å gå inn med entreprenørar for å rette opp i feila, men dei må vente til det er trygt. - Det er vanskeleg å seie kor tid mobilnettet er tilbake, seier Orheim.