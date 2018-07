Framleis uavklart i Vik

Brannvesenet har førebels ikkje fått oversikt over kva som fører til røykutvikling i fjellet over Nummedalsstølen i Vik. Alarmsentralen får meldingar frå fleire som ser røyken. Dei har folk på veg til området. Det moglege brannområdet ligg vel 1500 meter over havet, og dersom det brenn er det i kratt og lyng. – Då er det best å bruke pisker for å få kontroll, seier Oddbjørn Aune ved Alarmsentralen. Ifølgje politiet er det ikkje støler eller hytter i området, det er heller ikkje observert personar.