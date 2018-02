Framleis stengt på Vikafjellet

Det er stengt på riksveg 13 over Vikafjellet, og ei ny vurdering blir gjort klokka 14 i dag. Fleire fjellovergangar blei stengde og kolonnekøyrde i går, grunna dårleg vêr. No er Hemsedalsfjellet og Årdal–Tyin opna for trafikk etter uvêr, medan Aurland–Hol framleis er stengt. Det er også ope på riksveg 15 over Strynefjellet.