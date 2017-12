Framleis stengt på fv. 213

Fylkesveg 213 mellom sentrum i Kaupanger og Sogndal lufthamn er framleis stengt på grunn av bilberging. Ifølgje Vegtrafikksentralen er no to tungbilbergar på plass for å få fjerna lastebilen som har køyrt av vegen. Vegen kan bli stengt i inntil ein time til er beskjeden frå Vegtrafikksentralen.