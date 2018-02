Framleis nei til naboane

På ny seier fylkespolitikarane i Rogaland nei til Hordaland og Sogn og Fjordane. Spørsmålet kom opp igjen etter at eit ekspertutval foreslo nye oppgåver til fylkeskommunane. Det gjorde at fylkesordføraren i Rogland meinte at dei burde vere med i eit stort Vestlandsfylke, men fleirtalet i fylkestinget takka nei.