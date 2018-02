Framleis kolonne på Vikafjellet

Meldingar om sterkare vind gjorde at brøytemannskapet på riksveg 13 over Vikafjellet frykta at fjellet kunne bli stengt utover ettermiddagen, men førebels er det framleis kolonnekøyring på fjellovergangen. Det opplyser Jan Erikstad ved Vegtrafikksentralen i Lærdal. Elles er alle fjellovergangane inn og ut av Sogn og Fjordane opne for fri ferdsel. Det er meldt om litt redusert sikt på eit parti på riksveg 52 Hemsedalsfjellet, elles er det ingen spesielle meldingar, seier Erikstad.