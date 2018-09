I eit vêr som Hovudredningssentralen skildrar som eit «helvete» blei fire menn berga i natt. Midt i haustormen på Vestlandet mista skipet motorkrafta, dreiv mot land og tok fyr.

Helikopter blei sendt frå redningsbasen i Florø og skip som låg i området kom til havaristen. Eit av skipa er supplyskipet Havila Subsea.

– Ein får medisinsk tilsyn på Havila Subsea, tre andre blir sendt med helikopter til Florø, opplyser Ola Vaage ved Hovudredningssentralen for Sør-Norge.

Han kjem med mykje skryt over redningsarbeidet.

– Veldig krevjande redningsaksjon som var utruleg vanskeleg, men at det var eit skuleeksempel på kva ein får til når ein står saman, seier Vaage.

Ved 01.50-tida natt til torsdag står skipet framleis i brann og Kystverket har no teke over ansvaret for bergina av vraket.

– Vêret er eit helvete der ute, seier Vaage.