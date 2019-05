Fotballstjerne på fisketur

Den russiske fotballspelaren Igor Denisov er på fisketur i Bremanger, skriv Firdaposten. Han er blant ein russisk delegasjon som besøker Kalvåg, melder avisa. Denisov har 54 landskampar for Russland, og han spelar for tida for FK Lokomotiv Moskva.