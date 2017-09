– Sett ut frå eit sportfiskarperspektiv er det jo ei av landets beste lakseelver, seier Børre Pettersen.

Han har fiska laks i elva sidan 70-talet, og har sett utviklinga i elva. Gjenomsnittsvekta låg tidlegare på rundt ein kilo, medan den i dag er på rundt fire kilo. Målretta forvaltning, med fleire ulike tiltak har ført til gode resultat:

Mindre uttak av fisk

Kraftig redusert uttak av fisk over 70cm

Flytting av fisk

Habitatforbetring

Slo i hel alt

Eiliv Erdal er leiar i Nausta elveigarlag, han har vore med på å setja i gang forvaltningsmodellen som er utarbeidd av NINA, Norsk institutt for naturforsking.

– Me slo jo i hel alt me fekk fatt i, stort og smått, det var jo ei heilt anna tid, seier Erdal.

PÅDRIVAR: Eiliv Erdal har så mykje arbeid med forvaltninga at han nesten er slutta å fiske sjølv. Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK

For å sikra at dei gode genane vert ført vidare er uttaket av fisk over 70cm kraftig redusert. I tillegg flyttar dei levande laks høgare opp i elva, slik at ein større del av vassdraget vert utnytta.

– Omtrent halvparten av fisken som vert fangsta vert no sett ut att i, opplyser Erdal.

Youtube og røyklaks

Det er to laksetrapper i vassdraget, som gjer det enklare for fisken å koma seg forbi fossane og vidare opp i elva. Den eldste er frå 1800-talet, og er ei sprengt renne i berget under Naustafossen.

No håpar Eiliv at dei skal få bygd ei ny trapp lengre oppe i elva.

LAKSETRAPP: I Naustafossen nedst i vassdraget er det ei laksetrapp som hjelper fisken med å koma seg forbi fossen. Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK

– Dei unge fiskarane er meir interessert å få fine videoar til Youtube, i staden for å ha mykje røyklaks i frysen, som dei eldre fiskarane har vore meir interessert i, seier Eiliv Erdal

Han meiner dette er positivt for utviklinga i elva, og at det fører til eit meir berekraftig fiske.

Etter anbefaling frå NINA har det vorte utarbeidd ein habitatforbetringsplan for nokre parti i vassdraget. I fjor starta dei arbeidet med oppmuddring av eit sidevassdrag, som allereie har gjeve gode resultat.

Kvifor Nausta

Med beina godt planta i elva er Børre Pettersen klar på kvifor han kjem tilbake til Nausta år etter år.

– Det er heilheiten, her er det fred og ro, det er litt natur. Det er veldig bra, forklarer Pettersen.

